Servizi segreti Mosca: "Kiev pianifica attentati con bombe sporche"

I dispositivi, distruggendo obiettivi centrali per la produzione di energia e per il riscaldamento, renderebbero l'ambiente inabitabile per un lungo periodo di tempo

I servizi segreti militari ucraini hanno pianificato "attacchi terroristici" in Russia anche con l'uso di cosiddette "bombe sporche", che con la loro esplosione disperdono materiale radioattivo. Lo afferma il servizio d'intelligence interno russo (Fsb), citato dalle agenzie di Mosca. In un comunicato l'Fsb rende noto di essere venuto a conoscenza del piano durante le indagini su un tentativo di sabotaggio il mese scorso contro la base aerea di Severny, nella regione di Ivanovo (GUERRA IN UCRAINA: LIVEBLOG - SPECIALE). Nella nota si afferma che il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha ordinato la creazione di una nuova unità, la numero 3449, denominata in codice "Legione", incaricata di utilizzare aerei leggeri per compiere atti di sabotaggio in Russia. Tra i suoi compiti vi sarebbe quello di trasportare e piazzare "bombe sporche" a tempo che servirebbero a distruggere obiettivi quali centrali per la produzione di energia e per il riscaldamento e a rendere l'ambiente inabitabile per un lungo periodo di tempo.