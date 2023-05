Attacchi con droni in Russia, le posizioni della Nato: cosa sappiamo

7/8 ©Ansa

Intanto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) in un rapporto, spiega che le opzioni della Russia per rispondere all'attacco con droni contro Mosca sono "limitate" e per questo Putin ha cercato ieri di minimizzarlo. Gli analisti del centro studi statunitense osservano che il presidente russo ha posto l'enfasi sugli attacchi missilistici delle forze russe - sia quelli recenti, sia quelli in corso - e questo "è probabilmente un tentativo di segnalare che la Russia sta già rispondendo attivamente e non ha bisogno di rispondere a ulteriori provocazioni ucraine"