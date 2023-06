Ucraina, colpita diga Kakhovka: migliaia di persone a rischio. VIDEO

Dal bacino fuoriuscita incontrollata d’acqua. Kiev accusa Mosca e parla di 24 villaggi allagati e 16mila persone a rischio perché in una zona critica come la riva destra del fiume Dnipro. Russia: ucraini hanno commesso "un atto di terrorismo" provocando inondazioni con lo scopo di "impedire le operazioni offensive dell'esercito russo". Onu: “Non abbiamo accesso a informazioni indipendenti sulle circostanze che hanno portato alla distruzione della diga, ma è un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa” ascolta articolo Condividi

Tensione altissima nel conflitto tra Russia e Ucraina: si riportano danni, dopo un'esplosione, alla diga di Kakhovka, nella regione di Kherson, come ha reso noto l'esercito di Kiev. Dal bacino è iniziata la fuoriuscita incontrollata di acqua e 24 villaggi, secondo Kiev, sono stati allagati: a tal proposito il governo ucraino ha fatto sapere "di aver già evacuato un migliaio di persone, con le operazioni che vanno ancora avanti", ha sottolineato in un'intervista televisiva il ministro Igor Klymenko. A preoccupare è la situazione di circa 16mila persone, che si trovano in una "zona critica" sulla riva destra del fiume Dnipro, ha affermato il capo del dipartimento di polizia di Kherson, Alexander Prokudin, secondo quanto riporta Rbc-Ucraina. Sul caso è scambio di accuse tra Russia e Ucraina. "Non abbiamo accesso a informazioni indipendenti sulle circostanze che hanno portato alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, in Ucraina, ma una cosa è chiara: questa è un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa", ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. E ancora: "Stiamo vedendo gli effetti nella città di Kherson, di Nova Kakhovka e in altre 80 città e villaggi lungo il fiume Dnipro. E aggiunge minacce alla centrale nucleare già altamente minacciata di Zaporizhzia". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Scambio di accuse La diga di Nova Kakhovka è stata "parzialmente distrutta" a causa di bombardamenti ucraini, secondo quanto afferma il ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il ministero afferma che non c'è pericolo per la popolazione delle regione. Ma su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sostiene che sia stata la Russia a distruggere la diga "infliggendo probabilmente il più grande disastro tecnologico d'Europa degli ultimi decenni e mettendo a rischio migliaia di civili. Questo è un atroce crimine di guerra. L'unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del 21esimo secolo, è scacciarla dall'Ucraina". Secondo l'emittente statale ucraina Suspilne, che cita la società statale Ukrhydroenergo, i danni sono ingenti: la centrale idroelettrica di Kakhovka è stata completamente distrutta "a seguito dell'esplosione della sala macchine dall'interno" e non è riparabile. Mosca respinge le accuse e a sua volta attacca Kiev, con il ministro della Difesa Serghei Shoigu che accusa l'Ucraina di aver compiuto "un atto di terrorismo per impedire le operazioni offensive dell'esercito russo sul fronte di Kherson". Un atto che, sempre secondo i russi, si accompagnerebbe all'aumento dello scarico delle acque da una diga a monte, quella di Dnipro, per rendere più gravi le inondazioni. "Questo fatto mostra un sabotaggio su vasta scala pianificato in anticipo dal regime di Kiev", ha sottolineato Shoigu. approfondimento Guerra Ucraina, oggi previsto l'incontro tra Cardinal Zuppi e Zelensky

Le evacuazioni Il capo del dipartimento di polizia di Kherson, intanto, fa sapere che diversi insediamenti "sono stati completamente o parzialmente inondati: Tyaginka, Lvovoe, Otradokamenka (distretto di Berislavsky), Ivanovka, Nikolskoye, Tokarevka, Ponyatovka, Belozerka, il microdistretto di Ostrov (distretto di Kherson)". È probabile, ha quindi sottolineato, che altri insediamenti saranno colpiti. "Siamo pronti a questo. Attualmente è stata organizzata l'evacuazione dei residenti. Con gli autobus fino alla città di Kherson, poi a Nikolaev e da lì a Khmelnitsky, Odessa, Kropyvnytskyi, Kiev e altre città", ha spiegato.

La diga di Kakhovka dopo le esplosioni - ©Ansa

Zelensky: "Terroristi russi vanno scacciati dal Paese" Sul caso è intervenuto subito anche il presidente ucraino Zelensky: "Terroristi russi. La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma per il mondo intero che devono essere scacciati da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore. Solo la vittoria dell'Ucraina restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l'Ucraina con acqua, missili o altro. Tutti i servizi funzionano. Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale".

I timori sulla centrale di Zaporizhzhia Nel mentre, il pericolo di un "disastro nucleare" alla centrale di Zaporizhzhia "aumenta rapidamente", afferma Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente ucraino Zelensky. "Il mondo è di nuovo sull'orlo di un disastro nucleare, perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha perso la sua fonte di raffreddamento. E questo pericolo sta aumentando rapidamente", ha detto. Ma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) smentisce: non c'è "alcun pericolo nucleare immediato" alla centrale di Zaporizhzhia dopo la parziale distruzione della diga idroelettrica di Kakhovka sul fiume Dnipro. "Gli esperti dell'Aiea" presenti sul sito "stanno monitorando da vicino la situazione", ha aggiunto l'organismo Onu in un tweet.