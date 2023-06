Guerra Ucraina, oggi previsto l'incontro tra Cardinal Zuppi e Zelensky

Mondo

Attacchi con droni in Russia, le posizioni della Nato: cosa sappiamo

Il primo raid nel cuore di Mosca dall’inizio del conflitto ha scatenato l'ira di Putin che accusa Kiev e dice: “Ci spinge a reagire”. Gli Usa fanno sapere che non sostengono attacchi all'interno del territorio russo mentre il ministro degli Esteri britannico Cleverly sostiene che l’Ucraina ha diritto a colpire oltre confini: “È autodifesa”. Secondo gli analisti, il Cremlino ha poche opzioni per rispondere e per questo cerca di minimizzare. Kiev starebbe spostando l’attenzione in vista della controffensiva

In attesa della controffensiva ucraina, tra Mosca e Kiev si è scatenata la guerra dei droni. Per la prima volta dall’inizio del conflitto anche la capitale russa è stata coinvolta direttamente. Alcuni velivoli senza pilota sono stati lanciati verso la città e sono precipitati su torri residenziali in quello che le autorità russe hanno definito un attacco "terroristico" di Kiev

L’Ucraina ha smentito il suo coinvolgimento. Ma allo stesso tempo si dichiara "lieta di guardare e prevedere un aumento del numero di attacchi", come ha detto il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. L’obiettivo di Kiev, ha detto Putin, è "terrorizzare i russi", ma soprattutto "provocare una risposta della Russia. Vedremo cosa fare a questo proposito", ha aggiunto il presidente