Ucraina, Zelensky: "Oggi celebriamo la festa delle persone libere"

"Oggi celebriamo il 32esimo anniversario della nostra indipendenza: l'indipendenza dell'Ucraina. Una festa delle persone libere". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della festa nazionale del Giorno dell'indipendenza del paese. "Una festa delle persone forti. Una festa delle persone con dignità. Una festa tra pari. Uomini e donne ucraini. Tutti. In tutto il nostro Paese. Questo è un valore per ognuno di noi. Ed è per questo che stiamo lottando. E tutti sono importanti in questa lotta. Perché questa è una lotta per qualcosa che è importante per tutti. Un'Ucraina indipendente. Felice giorno dell'indipendenza, Ucraina! Gloria all'Ucraina!"