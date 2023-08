Morte Prigozhin, Putin: “Uomo di talento, condoglianze alle vittime”

A meno di 24 ore dall’incidente aereo nel quale è morto il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin arrivano le parole di cordoglio del presidente russo Vladimir Putin. In un discorso in tv, come riferisce l’agenzia Tass, il capo del Cremlino ha espresso le condoglianze per tutte le vittime dell'incidente aereo. Putin ha dedicato un ricordo a Prigozhin, definendolo "un uomo dal destino difficile ma di talento". "Gli investigatori - sostiene lo zar - mi hanno informato questa mattina della tragedia".

Putin garantisce: "Inchiesta sarà esaustiva"

Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin - secondo quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin - era appena dall'Africa. "Da quanto ne so - ha dichiarato - era tornato dall'Africa proprio ieri e aveva incontrato qui alcune autorità". Putin ha reso quindi omaggio al "contributo dei combattenti della Wagner contro il neonazismo" in Ucraina, assicurando che "non sarà dimenticato". Il presidente russo ha parlato anche dell’inchiesta aperta per far luce sullo schianto del jet privato, garantendo che sarà esaustiva. "Il capo del Comitato investigativo mi ha fatto rapporto stamane", ha aggiunto lo zar secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax. Il comitato investigativo ha infatti avviato un procedimento per accertare le cause che hanno portato allo schianto dell'aereo nella regione di Tver mentre era in viaggio da Mosca a San Pietroburgo.