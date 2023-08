Cade aereo tra Mosca e San Pietroburgo, forse a bordo Prigozhin. VIDEO

Mondo

Oligarca convertito a capo militare, dopo mesi a combattere in Ucraina, a giugno 2023 ha lanciato una minaccia a Mosca affermando di voler rovesciare la leadership militare russa. Dopo il tentato golpe è andato in Bielorussia e il 23 agosto un suo aereo si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Secondo l'agenzia federale del trasporto aereo russo, “Prigozhin era elencato tra i passeggeri”

"Cuoco di Putin", leader della Wagner, ribelle armato e infine al centro del mistero sulla caduta di un suo aereo tra Mosca e San Pietroburgo. È tutte queste cose Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo di mercenari russi. Noto come "cuoco di Putin” perché è stato tra le persone più vicine al presidente russo e per le sue numerose attività nella ristorazione e nel catering, Prigozhin è in pratica un oligarca convertito a capo militare

Le truppe Wagner da lui guidate non hanno operato solo in Ucraina, ma hanno connessioni in tutto il mondo: dalla Siria alla Libia alla Repubblica Centroafricana. Le prime tensioni con Mosca sono iniziate nell’aprile 2023 quando Prighozin ha lanciato un appello chiedendo lo stop all'invasione dell'Ucraina per evitare che gli ucraini prendessero il sopravvento approfittando della stanchezza dei soldati