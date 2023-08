Guerra Ucraina, Putin impone alla Wagner di giurargli fedeltà. LIVE

La Russia smentisce che sia venuto dal Cremlino l'ordine di uccidere Prigozhin. È una "assoluta menzogna", dice il portavoce Dmitry Peskov. Putin, intanto, firma un decreto che impone alle formazioni paramilitari, come la Wagner, di prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Il cimitero dei Wagner in Russia, secondo i media ucraini, sarebbe stato spianato e le croci divelte. Kiev prosegue l'offensiva in Crimea, dove Mosca ha affermato di aver abbattuto 42 droni ucraini, e annuncia un'operazione di terra. "La Russia sta valutando la possibilità di arruolare altre 450.000 persone:" fa sapere il capo ucraino degli 007 militari, Budanov.





