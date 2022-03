Guerra in Ucraina, ucciso miliziano italiano in Donbass

Mondo

Il portavoce del ministro degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, ha parlato di un'amicizia 'senza limiti' con Mosca. Tornano a circolare voci di un possibile aiuto per la battaglia della Russia contro Kiev. La Cina nega, ma potrebbe aver inviato razioni di cibo per l'esercito, che si andrebbero ad aggiungere ai Suv su cui vengono trasportati i comandanti russi

Una cooperazione e un’ amicizia “ senza limiti ” continuano a contraddistinguere i rapporti tra Russia e Cina . Definisce così la relazione tra le due potenze il portavoce del ministro degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin . Torna a porsi la domanda che nelle scorse settimane ha allarmato la comunità internazionale. La Cina è pronta a inviare mezzi militari alla Russia per aiutarla nella guerra contro l’ Ucraina ? (in foto, un'immagine d'archivio dei presidenti di Russia e Cina, Putin e Xi Jinping)

I RAPPORTI TRA CINA E RUSSIA - Le dichiarazioni di Wenbin sono arrivate al termine del bilaterale che si è tenuto ieri, 30 marzo, tra i ministri degli Esteri di Mosca e Pechino, Wang Yi e Serghei Lavrov (insieme nella foto). Il rappresentante di Mosca è volato in Cina per partecipare al terzo summit dei Paesi confinanti con l’Afghanistan, che è diventato l’occasione per rinsaldare i rapporti tra il Cremlino e il Dragone

Russia e Cina, si legge in una nota di Pechino, "hanno una più ferma volontà di sviluppare relazioni bilaterali e una maggiore fiducia nel far progredire la cooperazione in vari campi. La Cina è disposta a collaborare con la Russia, guidata dall'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, per spingere le relazioni Cina-Russia a un livello più alto nella nuova era". Wang ha affermato che la situazione internazionale "è entrata in un periodo di turbolenza, testimoniando che il mondo sta attraversando profondi cambiamenti mai visti in un secolo"