DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, news di oggi 1 aprile sulla crisi

Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, combattente con le forze separatiste del Donbass, è rimasto ucciso a nord di Donetsk , colpito da una bomba a mano, mentre i russi, secondo Zelensky, “stanno concentrando forze vicino a Mariupol”. La Russia ha annunciato l'apertura di un nuovo corridoio umanitario ma intanto giunge notizia della confisca per mano russa di 14 tonnellate di cibo e medicinali destinati ai civili di Melitopol. Annunciata anche la ripresa dei colloqui di pace Mosca-Kiev. Il presidente russo Putin lancia la “guerra del gas” mentre prosegue il conflitto in Ucraina , imponendo per decreto ai Paesi "ostili" il pagamento in rubli, pena la sospensione delle esportazioni. Oggi il ministro Di Maio sarà in Azerbaijan per rafforzare le intese energetiche. Washington intanto ha annunciato nuove sanzioni. La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola vola a Kiev. Gli Stati Uniti non riconosceranno il risultato del referendum dell'Ossezia del Sud, territorio internazionalmente riconosciuto come parte della Georgia, per unirsi alla Federazione russa, in programma per i prossimi giorni.