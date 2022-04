Ucraina, lo zio dell'italiano ucciso: “Speriamo di riavere la salma"

Edy Ongaro combatteva con i miliziani filorussi in Donbass dal 2015, quando scappò dall’Italia come ricercato. È morto il 30 marzo nel villaggio di Adveedka, colpito da una bomba a mano

La notizia della morte di Edy è arrivata nella serata di ieri con un post su Facebook del Collettivo Stella Rossa Nordest. Massimo Pin, amico in contatto con esponenti del gruppo con cui Ongaro militava, ha confermato i fatti. “I compagni in Donbass – ha dichiarato - sono stati informati della morte di Edy da ufficiali della milizia popolare di cui faceva parte. Prima di comunicarlo abbiamo informato il padre e il fratello".

Lo zio ha raccontato di non aver avuto contatti diretti con Edy da parecchio tempo, ma le sue condizioni “ci venivano puntualmente riferite dal fratello Mirko, che manteneva un costante contatto telefonico”. Edy era originario di Portogruaro, Venezia, ma si era trasferito in Donbass nel 2015. “Non ho giudizi da esprimere su questa sua scelta” ha concluso lo zio. “Si trovava lì da sette anni e dunque aveva maturato sue convinzioni sulle quali non entro".

"Non abbiamo avuto altre notizie” ha spiegato Ongaro. “Ho sentito mio fratello Sergio questa mattina e anche lui sta attendendo qualche informazione ulteriore. Ci hanno soltanto confermato le tragiche circostanze in cui mio nipote ha trovato la morte”.

"Speriamo che la salma possa rientrare in Italia e che i funerali si possano svolgere qui in paese". Così Rino Ongaro, zio paterno di Edy, l’italiano morto in Donbass mentre combatteva con le milizie separatiste. Il 46enne veneziano è stato ucciso da una bomba a mano il 30 marzo nel villaggio di Adveedka, a Nord di Donetsk.

Le prime ricostruzioni

approfondimento

Foreign fighters italiani in Ucraina: chi sono e per chi combattono

Stando alle prime informazioni, il 46enne veneziano si trovava in una trincea con i suoi compagni quando è caduta la bomba a mano. Secondo il racconto degli amici del Collettivo Stella Rossa, Ongaro si sarebbe lanciato sull’ordigno così da proteggere i compagni con il proprio corpo e sarebbe morto all'istante.

"Era un compagno puro e coraggioso, ma fragile", scrivono i compagni del Collettivo Stella Rossa. "In Italia aveva commesso degli errori. In Donbass aveva trovato il suo riscatto". (Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti live).

La vita di Ongaro dall'Italia al Donbass

Dal 2015 Edy si era trasferito in Ucraina, lasciando l’Italia formalmente come ricercato. L’uomo era stato implicato in una rissa in un locale nella sua città d’origine. Aveva colpito l’esercente del bar con un calcio all’addome e poi aggredito un carabiniere. Rimesso in libertà e in attesa di processo, Edy era sparito. Fin dal suo primo arrivo in Donbass, insieme ad altri foreign fighters, si era arruolato con i separatisti della brigata Prizrak.

In un’intervista del 2015 Ongaro aveva parlato della sua scelta di unirsi ai separatisti filorussi affermando che “in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche etnia che viene calpestata". Edy aveva accolto con favore il momento in cui il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato in diretta tv il decreto con cui la Russia riconosceva l’indipendenza dall’Ucraina delle repubbliche del Donbass. “Questo è il nostro giorno”, aveva scritto.