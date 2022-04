Vertice Ue-Cina, Michel: chiesto aiuto a Pechino per fermare la guerra

Alla proposta dell’Ue di non dare sostegno economico e militare alla Russia, la Cina ha chiesto di evitare pressioni sulla scelta "da che parte stare" e di evitare la "mentalità da Guerra fredda". Affrontati anche temi come i diritti umani, il cambiamento climatico, il Covid, le relazioni economiche e commerciali e gli affari esteri

Si è tenuto oggi il vertice tra Unione europea e Cina. Tra i temi affrontati, la guerra in Ucraina, la transizione climatica, la biodiversità, il commercio e le relazioni commerciali. I negoziati tra il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel con il premier cinese Li Keqiang sono durati circa due ore. "Abbiamo chiesto alla Cina di aiutare a concludere la guerra in Ucraina. La Cina non può fare finta di non vedere le violazioni della Russia del diritto internazionale e questi principi sono sanciti nella Carta della Nazioni Unite", ha dichiarato Michel. "Il summit Ue-Cina è un'opportunità di dialogo opportuna e necessaria. Questa mattina insieme al primo ministro Li e alla presidente von der Leyen abbiamo affrontato i diritti umani, il cambiamento climatico, il Covid, le nostre relazioni economiche e commerciali e gli affari esteri, in particolare la guerra russa in Ucraina", ha aggiunto ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA ).

Ue: "Cina non interferisca con le sanzioni"

vedi anche

Guerra in Ucraina, quali mezzi potrebbe fornire la Cina alla Russia

"Resteremo vigili contro ogni tentativo di aiutare la Russia finanziariamente o militarmente, ma azioni positive da parte della Cina per cessare la guerra saranno accolti con favore da tutti gli europei e dalla comunità internazionale", ha ribadito Michel parlando delle relazioni tra Mosca e Pechino. La questione, ha evidenziato von der Leyen, riguarda anche la mole di scambi internazionali. "È in gioco la reputazione della Cina. Si tratta di fiducia, affidabilità e decisioni su investimenti a lungo termine. Ogni giorno gli scambi tra Ue e Cina ammontano a 2 miliardi di euro. Quelli tra Cina e Russia a 330 milioni. Nessuno ha interesse a prolungare la guerra e a sconvolgere ulteriormente l'economia mondiale", ha dichiarato la presidente. "Non è un conflitto, è una guerra. Non è un affare europeo, ma mondiale. E lo dimostra una possibile crisi alimentare globale. L'Ue si aspetta che la Cina si prenda le sue responsabilità come membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ed eserciti la sua influenza sulla Russia. Siamo stati chiari che, se la Cina non intende sostenere le sanzioni su Mosca, come minimo non interferisca", ha sottolineato von der Leyen.

Cina: “No a pressing e divisione in blocchi”

Alla proposta dell’Ue di non dare sostegno economico e militare alla Russia, la Cina ha chiesto di evitare pressioni sulla scelta "da che parte stare" e di evitare la "mentalità da Guerra Fredda" sulla crisi in Ucraina: "tutti i Paesi hanno il diritto di scegliere autonomamente le proprie politiche estere, non dovrebbero costringere gli altri a scegliere da che parte stare e non dovrebbero adottare un approccio semplicistico di essere amico o nemico", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.