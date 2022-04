Attacco ucraino in Russia, incendio in deposito petrolifero a Belgorod

E’ la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina che Mosca accusa Kiev di aver lanciato un attacco contro la città russa di Belgorod, che si trova a meno di 50 chilometri dal confine settentrionale ucraino, provocando l'incendio di un deposito petrolifero. I video che circolano in rete mostrano l’attacco in piena notte di due elicotteri che volano a bassa quota e lanciano missili su un deposito di carburante provocando una forte esplosione seguita da un incendio. La Rosneft (che gestisce il sito) ha fatto sapere che tutto il personale è stato evacuato e non ci sono feriti. L'attacco ucraino a Belgorod, secondo quanto affermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, peserà sui colloqui di pace (GUERRA IN UCRAINA, il liveblog - lo Speciale).