Un piccolo convoglio del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di soli tre veicoli ha lasciato Zaporizhzhia, viaggiando verso Mariupol con lo scopo di cercare di facilitare l'evacuazione dei civili dalla città assediata. Lo afferma l'inviato della Bbc che prima aveva denunciato l'impossibilità per i bus di partire alla volta della città assediata. La squadra ha ricevuto un po' prima le garanzie di sicurezza richieste, precisa la Bbc aggiungendo che l'obiettivo è completare l'operazione in giornata, sperando di incontrarsi con gli altri autobus per l'evacuazione più avanti lungo la strada. In tutto il convoglio è comporto di cinque veicoli di supporto e due camion carichi di aiuti destinati alla popolazione della città assediata ( IL LIVEBLOG SULLA GUERRA ).

Le condizioni per poter evacuare i civili

La Croce Rossa si era resa disponibile anche a facilitare l'evacuazione dei civili da Mariupol, a patto che le parti coinvolte, Russia e Ucraina, fossero d'accordo sui "termini esatti dell'operazione". "Per ragioni logistiche e di sicurezza, siamo pronti a guidare l'operazione per un passaggio sicuro, a patto che tutte le parti concordino sui termini esatti, incluso il percorso, l'ora di inizio, e la durata", ha affermato ieri il portavoce, Ewan Watson. Condizioni che, evidentemente, non si sono ancora verificate.

100mila civili intrappolati a Mariupol

Sono ancora più di 100.000 i civili intrappolati a Mariupol senza forniture mediche che non si riescono a consegnare da 36 giorni secondo Oleksii Iaremenko, vice ministro del governo ucraino, in un'intervista a Sky News, riportata dal Guardian. "In alcune regioni i corridoi umanitari non funzionano. Apprezziamo tutto il sostegno internazionale dei paesi e delle organizzazioni che stanno portando aiuti umanitari. Ma abbiamo bisogno di più a causa del numero di attacchi”.