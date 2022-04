Chernobyl abbandonata dai russi. Kiev: "Soldati colpiti da radiazioni"

Le forze di Mosca in ritirata dalla centrale nucleare. L'agenzia di Kiev Energoatom: "Rubati oggetti preziosi". I soldati avrebbero scavato trincee in aree a rischio e sarebbero passati dalla zona proibita della Foresta Rossa. Lì, sarebbero stati contaminati dalle polveri radioattive sollevate dal terreno. Già sette autobus carichi di militari, riportano i media di Minsk, sono arrivati in Bielorussia per portarli in luoghi di cura

Le forze armate russe hanno lasciato la centrale nucleare di Chernobyl, conquistata lo scorso 24 febbraio, primo giorno della guerra in Ucraina. Il prezzo pagato per questi giorni di occupazione, denuncia il governo di Kiev, è altissimo: sempre più soldati di Mosca risultano contaminati dalle radiazioni del sito nucleare, a un centinaio di chilometri a nord della capitale Kiev. Energoatom, l’agenzia nucleare di Kiev, riferisce come i militari russi durante l’assedio avrebbero scavato trincee nei pressi dei reattori. Dopo aver sperimentato “primi sintomi di malessere” sarebbero andati nel panico e avrebbero lasciato la centrale. Sarcastico il commento della vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk: "Hanno ricevuto volontariamente tali dosi di radiazioni che le conseguenze verranno spiegate loro da dottori in tute protettive speciali. Meritano assolutamente di essere nominati per il Premio Darwin quest'anno". Abbandonando Chernobyl, riporta sempre Energoatom, i soldati avversari si sono dati "al saccheggio dei locali, al furto di equipaggiamenti e di altri oggetti preziosi". Non solo. Avrebbero prelevato e portato via con sé anche alcuni ostaggi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA).