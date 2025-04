Funerali Papa Francesco, l'esperto di sicurezza: "Radar contro droni"

Simone Lo Russo, CEO di Impianti Spa, azienda italiana nel settore delle tecnologie per il monitoraggio del volo a bassa quota, ha sottolineato l’importanza di un approccio preventivo e non solo reattivo nella difesa dallo spazio aereo urbano specie in occasioni tipo quella delle esequie del Pontefice

Si perfezionano le misure di sicurezza in vista dei funerali del Papa previsti per domani a San Pietro. Simone Lo Russo, CEO di Impianti Spa, azienda italiana nel settore delle tecnologie per il monitoraggio del volo a bassa quota, ha sottolineato l’importanza di un approccio preventivo e non solo reattivo nella difesa dallo spazio aereo urbano. “In occasioni così solenni e complesse come i funerali del Papa, che sabato porteranno a Roma non solo capi di Stato e rappresentanti di governo, ma anche migliaia di fedeli da tutto il mondo, è fondamentale attivare tutte le misure possibili a tutela della sicurezza. Anche e soprattutto contro le minacce che arrivano dal cielo. Le forze dell’ordine, a cui va il mio personale ringraziamento, stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dell’evento, ma devono essere dotate dei migliori sistemi anti-drone, capaci di eliminare realmente ogni rischio e pericolo per i partecipanti”.