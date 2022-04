Guerra in Ucraina, Polonia disposta a ospitare armi nucleari Usa

A parlare, in una intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag, è l’ex premier Jaroslav Kaczynski, oggi vice primo ministro nonchè leader 75enne del partito di governo Diritto e Giustizia che fondò nel 2001 e di cui fa parte anche il presidente polacco Andrzej Duda

La Polonia "è pronta a ospitare armi nucleari Usa". Ad annunciarlo è Jaroslav Kaczynski, 75 anni, presidente del partito al governo Diritto e Giustizia e vicepremier dell’esecutivo guidato da Mateusz Morawiecki. Kaczynski. Lo ha detto al quotidiano tedesco Welt am Sontag : "Se gli americani ci chiedessero di piazzare le loro armi nucleari sul nostro territorio, noi saremmo pronti a farlo. Sarebbe una mossa che rafforzerebbe in modo netto la deterrenza nei confronti della Russia" (GUERRA UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

La proposta

approfondimento

Ucraina: ong, van con italiani bloccati a confine Polonia

Kaczynski nell’intervista al quotidiano tedesco ha chiesto anche un aumento della presenza militare Usa in Europa, con almeno un 50% in più di militari ospitati nelle varie basi Nato. Per il vicepremier polacco, i soldati americani nel Vecchio continente dovrebbero passare dagli attuali 100 mila ad almeno 150 mila. Di questi Kaczynski ne vorrebbe 75 mila sul fianco orientale della Nato e 50 mila in Polonia e nei Paesi baltici, al confine con la Russia. L’ex premier, così, insiste sul fatto che "i Paesi dell'Alleanza Atlantica dovrebbero finalmente fornire le armi che il presidente Zelensky chiede da tempo". Quindi Kaczynski conclude: "Se gli americani ci chiedessero di ospitare le loro armi nucleari in Polonia, saremmo aperti a questo. Rafforzerebbe in modo significativo la deterrenza su Mosca".