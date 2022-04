11/14 ©Getty

Come sottolineano vari giornali, gli obblighi che la proposta di Kiev imporrebbe ai Paesi garanti ricordano quelli previsti dall’articolo 5 della Nato sulla difesa comune e proprio per questo, saranno difficili da far accettare. In un'intervista a Euronews, Samuel Ramani del Royal United Services Institute ha definito la proposta “completamente irrealistica” poiché comporterebbe il rischio di andare in guerra con la Russia per difendere l’Ucraina

Ukraine demand for security guarantees against Russia 'unrealistic and unenforceable'