Guerra Ucraina, Cremlino: “Firma accordo, poi incontro Putin-Zelensky”

Nabiullina ricopre questo incarico dal 2013 e, secondo alcune fonti citate da Bloomberg , avrebbe provato a dimettersi dopo l’inizio della guerra in Ucraina , senza successo. Non si conoscono le motivazioni di questa scelta - che non è mai stata confermata dalla diretta interessata - ma già tempo prima che l’indiscrezione venisse diffusa, il Financial Times scriveva che il conflitto aveva “stravolto” il lavoro di questa “ tecnocrate ”

Ciò nonostante, la governatrice è rimasta al suo posto. Non solo. Come nota il premio Nobel Paul Krugman in un editoriale sul New York Times intitolato "Wonking Out: The Curious Case of the Recovering Ruble", Nabiullina e i suoi colleghi hanno eliminato tutti gli ostacoli per difendere la moneta, alzando per esempio i tassi di interesse dal 9,5 al 20% e imponendo controlli estesi per prevenire la fuga dei capitali