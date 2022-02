Ucraina: veto della Russia su risoluzione Onu, la Cina si astiene

Mosca ha bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu degli Usa che "deplora l'aggressione" e chiede il ritiro delle truppe russe. Il testo ha ottenuto 11 voti a favore, il veto russo, e tre astensioni tra cui la Cina. Ambasciatore russo: obiettivi operazione saranno presto raggiunti. Zelensky: veto della Russia è una macchia di sangue. Pechino: rispetto sovranità e sì colloqui tra le parti ascolta articolo Condividi

La Russia ha bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu degli Usa che "deplora l'aggressione di Mosca dell'Ucraina" e chiede il ritiro delle sue truppe (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il testo ha ottenuto 11 voti a favore, il veto russo, e tre astensioni tra cui la Cina. All'ultimo momento dal testo elaborato dagli Usa è stato sostituito il termine "condanna" con "deplora" per tentare di ottenere il consenso maggiore possibile. I Paesi che si sono astenuti, oltre alla Cina, sono India ed Emirati Arabi Uniti. Il testo "deplora con la massima fermezza l'aggressione della Russia contro l'Ucraina", chiedendo di "cessare immediatamente l'uso della forza" e "ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". La risoluzione non è più sotto il cappello del capitolo 7 della Carta Onu, quello che fa riferimento all'uso della forza per mantenere la pace e sicurezza internazionale, ed è stato eliminato il riferimento al presidente russo. Il voto su un testo simile dovrebbe seguire nei prossimi giorni in Assemblea Generale, dove le risoluzioni non sono vincolanti ma i 193 membri non hanno il diritto di veto (IL MONDO CHIUDE A MOSCA - LE SANZIONI - IL SISTEMA SWIFT).

Zelensky: veto russo è macchia di sangue leggi anche Ucraina, Usa pronti ad aiutare Zelensky a lasciare Kiev: lui rifiuta Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il voto al Palazzo di Vetro ha twittato: "Grato a tutti i membri del Consiglio di Sicurezza Onu che hanno votato per fermare l'infido attacco della Russia. Il veto della Russia è una macchia di sangue sulla targa del Consiglio di Sicurezza, sulla mappa d'Europa e del mondo. La coalizione contro la guerra deve agire immediatamente". Russia a Onu: obiettivi operazione saranno presto raggiunti L'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzya ha detto di aver votato contro una risoluzione "anti-russa e anti-ucraina" del Consiglio di Sicurezza. "Ringraziamo coloro che non hanno approvato questa bozza", ha aggiunto, tornando ad accusare le autorità di Kiev di essersi sottratte alla loro responsabilità di attuare gli accordi di Minsk. "È difficile per noi competere con gli Stati Uniti in termini di invasioni. Non siete nella posizione di fare la morale”, ha aggiunto Nebenzya, secondo cui gli obiettivi dell'operazione speciale della Russia in Ucraina saranno presto raggiunti. La responsabilità di quanto sta accadendo in Ucraina è di Kiev e degli Stati Uniti, ha concluso l'ambasciatore russo, secondo il quale Kiev sta usando i civili come scudi umani. "Noi non stiamo combattendo il popolo ucraino e non ci sono prove credibili di morti civili durante la nostra operazione speciale”.