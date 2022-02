Ucraina, Usa pronti ad aiutare Zelensky a lasciare Kiev: lui rifiuta

Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il presidente ucraino a fuggire per evitare di essere catturato o ucciso dalle forze russe. Finora però Zelensky ha rifiutato. "La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”, ha replicato. Il leader sta guidando personalmente la resistenza. In un video esorta la popolazione a difendere la capitale: "Non credete a fake news, sono qui, armi da nostri partner in arrivo"

Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a lasciare Kiev per evitare di essere catturato o ucciso dalle forze russe, secondo quanto riporta il Washington Post (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Finora però Zelensky ha rifiutato. "La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”, ha replicato il presidente ucraino, secondo l'Associated Press. Zelensky si troverebbe nella capitale e starebbe guidando personalmente la resistenza di Kiev all'invasione russa, dice l'emittente televisiva di Stato Dom. Lo stesso Zelensky ha lanciato in mattinata un appello alla popolazione affinché non deponga le armi e difenda la capitale Kiev: "Non credete alle fake news, sono ancora qui", ha detto postando un nuovo video su Twitter, respingendo le voci secondo cui era fuggito o aveva ordinato all'Ucraina di arrendersi. Nei 40 secondi di video, Zelenski parla mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, "giurando di continuare a combattere. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando" (IL MONDO CHIUDE A MOSCA - LE SANZIONI - IL SISTEMA SWIFT).