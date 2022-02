Ucraina, Zelensky in mimetica: "Siamo a Kiev a difendere Paese". VIDEO

Il presidente ucraino ha diffuso un filmato in cui sostiene di trovarsi ancora nella capitale. Su Twitter parla anche del colloquio avuto in giornata con Joe Biden: "Grati agli Usa per il sostegno"

Volodymyr Zelensky si trova ancora a Kiev. Per darne conferma, il presidente ucraino ha diffuso un video in cui dice: "Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l'Ucraina". Il filmato, girato per strada in modo artigianale, con una luce scarsa, ha cominciato a girare nei social network ed è stato postato anche dal ministero della Difesa ucraino. Zelensky appare vestito con una tuta militare ed è circondato da altre quattro persone, anche loro in tenuta mimetica (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN UCRAINA - VLADIMIR PUTIN, DAL KGB ALL'ATTACCO A KIEV).