Massacro di Bucha, Russia chiede riunione del Consiglio di sicurezza

"La Russia chiede di nuovo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisca per discutere la provocazione dell'esercito ucraino a Bucha" dice la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram, ripresa dalla Tass. "Ieri - spiega - l'attuale presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Gran Bretagna, agendo secondo le sue peggiori tradizioni, ha rifiutato ancora una volta di dare il consenso a tenere una riunione del Consiglio di Sicurezza su Bucha. Oggi, la Russia chiederà ancora una volta che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisca in sessione per discutere le provocazioni criminali dei militari ucraini e dei radicali in quella città" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).