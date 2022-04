Ucraina, Zelensky: Russia cerca di nascondere crimini di guerra

Lo dice il presidente ucraino in un video in cui accusa Mosca di montare un'operazione di "propaganda”per nascondere le stragi di civili

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna ad accusare Mosca di montare un'operazione di "propaganda" e lo fa in un video diffuso da tutti i network internazionali. "Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del Paese", sottolinea (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).