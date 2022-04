Massacro di Bucha, Russia: messinscena dei servizi speciali Ucraina

Mosca cambia ancora versione sulla strage e in una nota del ministero della Difesa sostiene che "eventi simili sono stati organizzati dalle forze speciali ucraine anche a Sumy, Konotop e in altre città"

"Le immagini di civili uccisi nella città ucraina di Bucha sono una montatura inscenata dai servizi speciali ucraini". E' la versione rilanciata dal ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti, che nega la ricostruzione del massacro riportata da Kiev e dall'Occidente e documentata da decine di foto e video che hanno fatto il giro del mondo (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).