6/9 ©Getty

GENOCIDIO: Il genocidio come concetto legale risale ai processi di Norimberga contro i criminali di guerra nazisti. Il termine è stato coniato dall'avvocato ebreo polacco Raphael Lemkin (in foto). Il reato di genocidio è stato formalmente creato nella Convenzione sul genocidio del 1948 per descrivere "atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso"

LA PAGINA DELL'UNHCR SU LEMKIN