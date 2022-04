Guerra Russia Ucraina, Mosca vieta l'ingresso a Boris Johnson

Mondo

Ucraina, quanto potrebbe durare ancora il conflitto: le ipotesi

Il 9 maggio 1945 la Russia celebrò la vittoria sulla Germania nazista. Secondo alcuni osservatori, Putin mira a quella data simbolica anche per porre fine al conflitto in Ucraina, ma solo se potrà vantare una vittoria. Un'opinione condivisa è che la guerra possa durare ancora molto tempo e che la situazione attuale sia di stallo anche dal punto di vista dei negoziati

Sono passati 52 giorni da quando è cominciata la guerra in Ucraina e ne mancano più di 20 al 9 maggio, data in cui la Russia celebra la vittoria del 1945 sulla Germania nazista, e si ipotizza che per quella data Vladimir Putin possa dichiarare al popolo la fine del conflitto. Tuttavia, molti analisti ritengono che Mosca non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati entro questa deadline

In un recente discorso, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di continuare quella che lui chiama "operazione speciale" in modo "calmo" finché i "nobili" obiettivi non saranno raggiunti. "Stiamo aiutando e salvando le persone da un lato, e prendendo misure per assicurare la sicurezza stessa della Russia", ha detto, definendo "giusta" la decisione di iniziare la guerra. La controparte non è meno determinata: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a chiedere armi e l'esercito di Kiev è anche riuscito a riconquistare terreno