Guerra Ucraina, il racconto sotto i bombardamenti in Donbass. VIDEO

“Siamo sotto a un bombardamento. Siamo qui in una stazione di polizia, stanno bombardando”. A raccontare cosa accade nel Donbass a Sky TG24 è Francesco Semprini, inviato de La Stampa in Ucraina. Nella video-testimonianza, Semprini spiega: “È caduto un gabbiotto, c’è polvere ovunque perché è stata colpita una parte dell’edificio. Noi siamo nel basement sotterraneo, dobbiamo solo aspettare” (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Il racconto

Dopo un po’, Semprini e i soldati ucraini che sono con lui si spostano in un’altra zona della stazione di polizia, perché quella in cui erano prima è stata danneggiata: “Siamo in attesa che smettano o che ci sia una risposta ucraina in modo da coprirci”. Poi riescono a uscire: “Adesso stiamo approfittando di un attimo in cui sono terminati i bombardamenti per andare via”, spiega Semprini, mentre da un’auto inquadra le macerie e le colonne di fumo che si vedono in lontananza.