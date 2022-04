3/11 ©Ansa

“In tanti anni come operatore umanitario, raramente ho visto così tanti danni causati in così poco tempo", ha scritto Manuel Fontaine, Direttore Programmi dell'Unicef. "La situazione è ancora peggiore in città come Mariupol e Kherson, dove i bambini e le loro famiglie sono rimasti per settimane senza acqua corrente e servizi igienici, fornitura regolare di cibo e cure mediche. Si rifugiano nelle loro case e sottoterra, aspettando che le bombe e la violenza cessino”

