Ucraina, media Gb: Putin ha inviato migliaia di profughi in Siberia e nell'Artico

Secondo i documenti interni del Cremlino, Vladimir Putin ha reinsediato migliaia di rifugiati ucraini in aree remote della Russia, tra cui la Siberia e il Circolo Polare Artico. Lo afferma un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Independent. Con riferimento ai documenti ufficiali, l'autore scrive che 11mila persone sono state inviate in Siberia, 7mila in Estremo Oriente e 7mila nel Caucaso settentrionale (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).