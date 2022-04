DIRETTA Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi sulla crisi

Proposta sindaco Zhytomyr: "Stop a russo a scuola"

Stop alle lezioni di russo nelle scuole ucraine. La proposta arriva - come riporta Ukrinform - dal sindaco di Zhytomyr (città vicino a Kiev), Serhiy Sukhomlyn, in un videomessaggio pubblicato su Facebook. L'interruzione dovrebbe scattare dal prossimo primo settembre. "Finora questa e' solo la mia opinione - ha detto - ma ne discuteremo con il Dipartimento dell'Istruzione, in modo che dal primo settembre non ci saranno lezioni di lingua russa. Nei prossimi 20-30 anni, i nostri bambini non avranno bisogno di questa lingua".