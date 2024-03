Guerra a Gaza, slitta a lunedì voto dell'Onu sulla tregua. LIVE

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu rinvia a lunedì il voto, originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza preparata da alcuni membri non permanenti dell'organismo. La decisione segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa per la tregua, che per Mosca "dava l'ok all'attacco a Rafah". Blinken incontra Netanyahu, il premier israeliano ribadisce: "Non c'è modo di sconfiggere Hamas senza andare a Rafah. Spero che lo faremo col sostegno degli Stati Uniti, ma se sarà necessario andremo da soli". Il segretario di Stato Usa avverte: “Un'offensiva di terra isolerebbe Israele". Il presidente turco Erdogan contro Netanyahu: "Possa Dio distruggerlo e renderlo miserabile”. Il ministro degli Esteri israeliano Katz convoca l'ambasciatore e risponde: "Sei l'ultimo che può parlare di Dio, stai zitto e vergognati".





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: