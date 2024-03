Napoli, messaggio pro Gaza sulla "Madonna con pistola" di Banksy

L'intervento non ha intaccato l'opera che, quando fu scoperta nel 2016 e risultata originale, fu coperta da un enorme pannello di pexiglass per proteggerla

La scritta Gaza che copre la pistola e un grande stencil che raffigura un gruppo di bambini nudi morti o moribondi. Questo l'intervento per sollecitare la fine della guerra lungo la Striscia, realizzato, per mano di sconosciuti, nella notte sul vetro di protezione della “Madonna con la pistola “ opera realizzata dallo street artist inglese Banksy in piazza Gerolamini, nel cuore di Napoli.

L'opera non è stata rovinata. Tanto è vero che la pistola si intravede sotto la scritta "Gaza" incisa sul pexiglass . La creazione del famoso street artist inglese, risultata originale, fu scoperta nel 2016. Venne poi subito coperta, per proteggerla, con una grande cornice metallica da un abitante del quartiere, Mariano Russo.

La Madonna con la pistola

La Madonna con la pistola è l'unica opera certa di Banksy in Italia e si trova a Napoli, in piazza Gerolomini, in pieno centro storico. La madre di Gesù ha lo sguardo rivolto verso l'alto in segno di afflizione. Al posto dell'aureola sulla testa c’è un revolver. Una denuncia sociale in pieno stile Banksy, lo street artist inglese la cui identità è ancora sconosciuta.