Ucraina Russia, missili ipersonici russi su Kiev, allerta Nato. LIVE

“La Russia sta attaccando l'Ucraina con missili ipersonici”, dice l'ambasciatrice Usa a Kiev. “Ci servono più sistemi di difesa aerea”, afferma il presidente ucraino Zelensky. I quattro autori dell'attacco al Crocus City Hall di Mosca sono stati imputati di terrorismo e messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale russo. Rischiano l'ergastolo. I quattro - tutti con passaporto tagiko - sono arrivati in aula gonfi in volto, con lividi e segni di tagli. I canali Telegram filorussi pubblicano foto di torture durante il loro interrogatorio. Il Cremlino non commenta. Mosca conferma l'arresto di altri tre indagati per l'attacco di venerdì. Una “intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo da parte delle forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone” è stata disposta dal Viminale a seguito dell'allarme terrorismo in tutta Europa dove è tornato l'incubo degli attentati islamici dopo la strage di Mosca.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: