Attentato Mosca, il 15enne Islam Khalilov salva 100 persone

Insieme a un collega 14enne, Artem Donskov, è riuscito a condurre verso l’uscita gli spettatori in preda al panico. Un gesto che non è passato inosservato neanche dalla squadra del cuore, lo Spartak Mosca, che lo ha invitato allo stadio regalandogli una maglietta e l'abbonamento alle partite

Cos'è successo

Finita la scuola, Islam lavora come guardarobiere part-time al Crocus City Hall. Per questo conosce bene il teatro, comprese le uscite secondarie e i corridoi. Insieme a un collega 14enne, Artem Donskov, è riuscito a condurre verso l’uscita gli spettatori in preda al panico. "Di qua, di qua, andate tutti in quella direzione, verso l’Expo, verso l’Expo" urla. L'Expo è il palazzo adiacente, che stava ospitando un'altra manifestazione. Così, ha messo in salvo centinaia di persone.