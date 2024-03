Attentato a Mosca, Fsb: "Arrestati i 4 terroristi". Oltre 90 i morti

Gli arresti

Il servizio stampa del Cremlino, citato dalla Tass, ha spiegato che gli arresti sono stati comunicati al presidente Vladimir Putin dal direttore dei servizi di sicurezza russi Fsb. Per ora sarebbero 11, tra cui “4 terroristi” che hanno partecipato all'attacco nella sala concerti alle porte di Mosca. Secondo i servizi di sicurezza russi, "dopo aver compiuto l'attacco terroristico i criminali avevano pianificato di attraversare il confine russo-ucraino e avevano contatti appropriati sul versante ucraino". L'Fsb, citato dalla Tass, ha aggiunto che i sospettati sono stati arrestati in una regione russa al confine con l'Ucraina. In precedenza Alexander Khinshtein, capo della commissione per la politica dell'informazione della Duma di Stato, ha raccontato: “Secondo le prime informazioni, l'auto dei sospettati è stata avvistata venerdì sera vicino al villaggio di Khatsun, nel distretto di Karachinsky della regione di Bryansk. L'auto non si è fermata alla richiesta degli agenti di polizia e ha cercato di fuggire". Secondo il suo resoconto, l'auto si è ribaltata durante l'inseguimento. “Uno dei terroristi è stato arrestato sul posto e gli altri sono fuggiti nella foresta. Un secondo sospettato è stato trovato e arrestato in un'operazione di ricerca alle 3.50 del mattino. Le ricerche degli altri proseguono", ha aggiunto. Khinshtein ha detto che sono stati sequestrati una pistola, una cartuccia per fucile d'assalto AKM e passaporti tagiki.