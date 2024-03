Attentato terroristico a Mosca, le immagini dell'assalto. VIDEO

Nei video diffusi e in Rete e ripresi dai media russi si sentono gli spari all'interno dell'edificio, opera del commando di cinque persone che, armato di kalashnikov, avrebbe agito per mano del sedicente Stato islamico, sparando all'impazzata sulle persone che si trovavano all'interno della struttura.

Le immagini riprese all'interno della sala da concerto mostrano lo stupore che si trasforma in terrore delle persone ignare dell'aggressione e che, via via, si allontano rapidamente dal luogo che di lì a poco sarà preso di mira dai terroristi.