Attacco a Mosca, da Mattarella a Xi Jinping le reazioni internazionali

"Il crudele attentato terroristico consumato a Mosca invoca la più ferma condanna", ha ribadito in una nota del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Orrore ed esecrazione debbono accompagnare la violenza contro tutte le innocenti vittime civili. Combattere ogni forma di terrorismo deve essere un impegno comune a tutta la comunità internazionale". "L'Ue è scioccata e inorridita dalle notizie di un attacco terroristico nel municipio Crocus di Mosca", ha scritto su X il portavoce per la Politica estera dell'Ue, Peter Stano, e "condanna qualsiasi attacco contro i civili. I nostri pensieri vanno a tutti i cittadini russi colpiti".

Le condoglianze di Xi Jinping a Putin

Dalla Cina il presidente cinese Xi Jinping ha inviato le sue "condoglianze" a Vladimir Putin per l'attacco terroristico di ieri sera, come riferito dai media statali cinesi. "L'India è solidale con il governo e il popolo della Federazione russa in questo momento di dolore", ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi, esprimendo la sua condanna all'attacco. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le famiglie delle vittime", ha scritto Modi su X.

Gli Usa: "Informazioni su possibile attacco condivise con Mosca"

Gli Stati Uniti, da parte loro, attraverso fonti di intelligence hanno ribadito di essere in possesso di "una serie di informazioni e segnali su un possibile attacco dell'Isis in Russia dallo scorso novembre". Informazioni che sarebbero state inutilmente inoltrate a Mosca. "All'inizio di questo mese, il governo americano aveva informazioni su un piano per un attacco a Mosca contro grandi raduni e concerti" e le "ha condivise con le autorità russe", ha conferrmato di lì a poco la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson.