Attacco a Mosca, cos’è Isis-K e perché potrebbe aver colpito in Russia

Dopo le drammatiche notizie provenienti da Mosca sconvolta da un sanguinoso attentato rivendicato dallo Stato Islamico, gli Stati Uniti hanno ricordato come a inizio marzo avessero avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell'Isis-K, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante.

L'Isis-k il sogno del califfato che minaccia la Russia

Conosciuto anche come Wilayat Khorasan, il gruppo è la branca afghana dell'Isis apparsa per la prima volta nel 2014. Il nome Khorasan si traduce in "La terra del sole", e secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali, si riferisce a una regione storica che comprende parti dell'Iran, dell'Afghanistan e del Pakistan. Sulla base di questa visione, si pone come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca questi tre Paesi, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan. Una chiara minaccia per la Russia, che non dimentica le ribellioni islamiste nel Caucaso settentrionale, in particolare in Daghestan e in Cecenia con le due guerre degli anni '90 e una lunga serie di sanguinosi attentati che fecero stragi di civili in varie città russe, compresa la capitale.