Zelensky: "In missili russi componentistica straniera"

I missili russi utilizzati nell'attacco di ieri a Kryvyi Rih, che ha causato 11 morti e 39 feriti, contenevano oltre 50 componenti prodotti in paesi stranieri: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dai media locali. "Sfortunatamente la Russia è ancora in grado di ricevere componenti critici per la produzione di missili, creati da società di diversi paesi e in particolare di alcuni paesi partner", ha affermato Zelensky aggiungendo che "questi componenti vengono poi consegnati in Russia in vari modi". Si tratta per lo più di componenti di microelettronica.