Zelensky: "Dobbiamo la vita a chi difende il nostro popolo"

"Ricordate sempre che tutti noi in Ucraina dobbiamo la nostra vita a coloro che hanno difeso la vita del nostro popolo e la nostra indipendenza. Il rispetto per i nostri soldati, il rispetto per le famiglie dei nostri soldati, il rispetto per le mogli e i mariti di tutti coloro che hanno difeso lo Stato è d'obbligo. La gratitudine verso queste persone è d'obbligo. L'Ucraina sa essere grata e dovrebbe dimostrarlo ogni giorno". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicando il video in cui fa il resoconto della giornata. Zelensky ci ha tenuto a ringraziare "tutti coloro che stanno combattendo e lavorando per la nostra vittoria", in particolare "sono grato a ciascuno di voi che ora sta combattendo nell'est e nel sud del nostro Paese per aprire uno spazio strategico per l'Ucraina, uno spazio per muoversi verso la vittoria". Il presidente ucraino ha infine ringraziato "tutti coloro che ora sono all'attacco e sulla difensiva, che stanno assaltando le posizioni degli occupanti e respingendo i loro attacchi".