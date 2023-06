Lukashenko: “Per usare le armi nucleari basterà una chiamata di Putin”

Lo ha confermato il leader bielorusso, spiegando che le armi saranno disponibili a partire dal prossimo mese. Il presidente russo “risponderà al telefono in qualsiasi momento, ovunque ci troveremo. Ci siamo già accordati", ha detto Lukashenko. Sottolineando come le armi nucleari russe siano dotate di una capacità tre volte superiore a quella delle armi utilizzate dagli Stati Uniti in Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale

La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'utilizzare armi nucleari nel caso in cui dovesse essere aggredita. Lo ha confermato il presidente Alexander Lukashenko, spiegando di esser stato lui, in prima persona, ad insistere con Vladimir Putin affinché le armi nucleari tattiche venissero schierate proprio sul territorio bielorusso. L'arrivo delle armi è previsto per luglio, come anticipato già dal leader russo qualche giorno fa.

Un “deterrente contro un potenziale aggressore”

Queste armi nucleari tattiche serviranno da ''deterrente contro un potenziale aggressore'' e ''non dovrebbero esserci esitazioni nell'usarle se necessario'', ha poi riferito Lukashenko, come riporta l'agenzia di stampa Belta. ''Non ho intenzione di combattere contro l'America, per cui per ora mi basta quest'arma tattica'' e non strategica, ha aggiunto il leader bielorusso, evidenziando poi altri aspetti. Lukashenko, infatti, ha spiegato che basterebbe una telefonata di Putin per consentire alla Bielorussia di utilizzare le armi nucleari tattiche russe immagazzinate nel Paese. "Non sarà un problema coordinarsi: io risponderò e lui risponderà al telefono in qualsiasi momento, ovunque ci troveremo. Ci siamo già accordati", ha detto.

La potenza delle armi russe

La Bielorussia, ha poi proseguito il presidente bielorusso, ha accettato le armi nucleari russe dotate di una capacità tre volte superiore a quella delle armi nucleari utilizzate dagli Stati Uniti in Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. "La bomba è tre volte più potente delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Più di 80.000 persone morirono all'istante, oltre a 250.000 di morti successivamente. Questa bomba è tre volte più potente. Non so, un milione potrebbe morire subito. Dio non voglia che quest'arma venga usata", ha comunque auspicato.