Titolari di regni lunghissimi furono anche Giacomo I d’Aragona, re per 62 anni e 319 giorni tra il 1213 e il 1276, Hiroito del Giappone (in foto con la regina Elisabetta) che fu imperatore per 62 anni e 13 giorni dal 1926 al 1989, e due imperatori della dinastia Qing, Kangxi e Qianlong, che regnarono sulla Cina tra il XVII e il XVIII secolo rispettivamente per 61 anni e 316 giorni e per 60 anni e 113 giorni