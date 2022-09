Da Angelina Jolie a Elton John, tutte le star della Regina. FOTO

6/23 ©Getty

Al contrario di Mick Jagger, David Bowie non ha mai accettato di ricevere onorificenze da parte della Corte inglese. Non una ma ben due volte. Ha rifiutato di accettare nel 2000, il titolo di Commendatore (CBE, Commander of the Order of the British Empire) e tre anni dopo ha rifiutato un cavalierato. Ha detto: “Non avrei mai alcuna intenzione di accettare una cosa del genere. Non so seriamente a cosa serva. Non è quello per cui ho passato la vita a lavorare”

