Helen Mirren, i dettagli della lettera scritta alla Regina Elisabetta

L’attrice Premio Oscar ha svelato il suo profondo sollievo nell’avere inviato la lettera dopo essersi resa conto che stava affrontando un momento delicato della vita privata della Regina Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La splendida e talentuosa attrice Premio Oscar Helen Mirren, oggi 76enne, ha raccontato ai microfoni di Radio Times del sollievo provato dopo avere inviato una lettera alla Regina Elisabetta, durante le riprese del film The Queen, nell’ormai lontano 2006. La pellicola, scritta da Peter Morgan, si focalizza sulla tragica morte della Principessa Diana e sulla reazione della famiglia reale che, trovandosi in vacanza, rientrerà a Buckingham Palace solo 7 giorni dopo l’incidente fatale. Per la sua magistrale interpretazione della Regina Elisabetta, Helen Mirren si è guadagnata un meritatissimo Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Ma l’attrice ha sin da subito compreso la posizione delicata in cui si trovava, scegliendo così di contattare la Regina Elisabetta: “Ho realizzato che stavamo raccontando una parte profondamente dolorosa della sua vita e ho deciso di scriverle. Mi sono subito chiesta: come dovrò rivolgermi alla Regina? Signora, Vostra Altezza o Vostra Maestà?”

Le parole di Helen Mirren approfondimento Helen Mirren, fotostoria dell'attrice Durante l’intervista la Mirren ha rivelato di essere andata subito al sodo, cercando di essere rispettosa e comprensiva: “Ho scritto che stavamo girando questo film e che avremmo trattato un momento difficile del suo passato. Poi ho aggiunto che speravo non fosse troppo doloroso per lei. Non ha risposto lei in persona, ma lo ha fatto la sua segretaria. Ho ricevuto una lettera cordiale, a nome della Regina. Non mi aspettavo altro.” A riguardo di Queen Elizabeth la star ha aggiunto che, mentre si preparava per il film, ha sempre pensato alla Regina come a una sorta di sottomarino dotato di periscopio. “I suoi occhi sono il periscopio ed è Elisabetta, la donna, mamma e moglie, che osserva il mondo attraverso gli occhi della Regina”.

L’invito a Palazzo dopo l’uscita del film approfondimento The Queen Unseen, su Sky Uno la storia della Regina Elisabetta II Nonostante il timore e il tema affrontato, Helen Mirren, subito dopo l’uscita di The Queen, ha ricevuto un gradito invito a Palazzo, che ha dovuto declinare a causa di impegni lavorativi improrogabili negli USA. Durante l’intervista l’attrice ha anche riflettuto sulla sofferenza causatale dall’insicurezza e dal suo essere ipercritica. Spesso, durante la sua lunga carriera, si è sentita inadeguata e non meritevole, ma oggi ha imparato a non punirsi inutilmente, raccogliendo i frutti del suo brillante e innegabile talento.