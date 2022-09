8 curiosità sulla Regina Elisabetta

1/8 ©IPA/Fotogramma

La Regina Elisabetta è scomparsa a 96 anni, dopo 70 anni di Regno. Nonostante nella sua vita sia sempre stata fedele ai rigorosi protocolli reali, non sono mancate le occasioni per uscire un po' dagli schemi. In occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra del 2012, fu proiettato un video in cui James Bond, interpretato da Daniel Craig, si reca a Buckingham Palace per incontrare Sua Maestà e scortarla all'Olympic Park. A sorpresa, fu proprio la stessa Regina ad interpretare se stessa

