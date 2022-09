The Crown 6, riprese interrotte dopo la morte della Regina?

Futuro in bilico per The Crown 6? La scomparsa della Regina Elisabetta II potrebbe portare all’interruzione delle riprese della sesta stagione. Da Netflix, per il momento, non arrivano conferme ufficiali

The Crown è una serie tv che esplora la vita di Elisabetta II a partire dal 1947, sei anni prima dell’incoronazione ufficiale a Regina del 2 giugno 1953. Secondo alcune fonti vicine a Peter Morgan , il creatore di The Crown, la morte della Regina Elisabetta II potrebbe portare a una brusca interruzione delle riprese della sesta stagione. Il condizionale, però, è d’obbligo perché per esempio da Netflix, emittente che ha trasmesso tutte le stagioni di The Crown, non sono arrivate conferme ufficiali. In attesa di capire se si tratti di uno stop definitivo, The Crown 6 esplorerà le conseguenze della morte di Lady Diana e la vita dei figli William ed Henry nei primi anni 2000. Il 16enne Rufus Kampa è stato scelto per interpretare Henry, mentre William avrà il volto del 21enne Ed McVey.

Il successo di The Crown

Parlando di certezze, The Crown è pronta a tornare a novembre con la quinta stagione, incentrata sugli anni ‘90 caratterizzati soprattutto dall’incidente mortale che coinvolse Lady Diana a Parigi il 31 agosto 1997. Il cast di The Crown 5 è tutto nuovo, con Imelda Staunton che interpreterà la Regina Elisabetta II, mentre Re Filippo avrà il volto di Jonathan Pryce. Il principe Carlo, pronto a succedere alla madre in qualità di Re, sarà impersonato da Dominic West con Olivia Williams scrittura per il ruolo di Camilla Parker Bowles. Infine, il Primo Ministro John Major sarà Jonny Lee Miller. Nelle precedenti stagioni la Regina Elisabetta II è stata interpretata da Claire Foy e Olivia Colman, entrambe molto apprezzate dalla critica. Dopo quattro stagioni, The Crown ha già fatto incetta di premi con sette Golden Globe e ben otto Premi Emmy. Secondo la BBC, The Crown si piazza al 16° posto tra le 100 migliori serie tv del XXI secolo. Per quanto riguarda i membri della Famiglia Reale, in un’intervista del 2021 con James Corden, il principe e duca di Sussex Henry ha positivamente accolto la serie tv. Pur se non perfettamente accurata, secondo Henry dà un’idea di massima della vita a Buckingham Palace, con il servizio verso la famiglia davanti ogni cosa.