Elisabetta II, William: "Onorerò sua memoria supportando mio padre"

Il principe William questa mattina ha dichiarato che onorerà la memoria di sua nonna, la regina Elisabetta II, lavorando per sostenere suo padre re Carlo. "Mia nonna - ha affermato il principe di Galles - diceva che il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane sarà la testimonianza dell'amore che abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina". E ha aggiunto: "Onorerò la sua memoria sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile". (MORTE REGINA ELISABETTA II. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)