4/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @zegg_cerlati

Look elegantissimo e insolitamente ricco di trasparenze per Charlene di Monaco che questa settimana ha presenziato a diversi appuntanti. Oltre all'apertura di una boutique di lusso (in foto) a Montecarlo, la principessa ha partecipato a una serata di gala in compagnia di Alberto, quest'ultimo sempre nell'occhio del ciclone. A sconvolgere la casa monegasca, le rivelazioni di Gunilla Persson, ex modella ed ex fiamma del sovrano che ha rivelato alla stampa francese particolari della passata storia d'amore col principe