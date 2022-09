Regina Elisabetta, pubblicato il certificato di morte

A che ora, dove, perché. È stato diffuso un documento ufficiale che attesta la morte della Regina. L'atto conferma che Buckingham Palace ha aspettato diverse ore per confermare la notizia

La regina è deceduta per l'età avanzata. A dieci giorni dai funerali, a ribadirlo è il Records Office of Scotland. L’anagrafe scozzese ha diffuso una copia del certificato di morte, in cui sono specificati il giorno, l’ora, il luogo e la causa del decesso.